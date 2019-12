Il Gusto del Mondo in itinere: l’evento di autofinanziamento questa domenica agli Spazi ReAli

Domenica 22 dicembre, a partire dalle 19.30 presso gli Spazi ReAli in Corso San Maurizio 4 , il progetto Il Gusto del Mondo organizza un evento di autofinanziamento per acquistare un food track, il furgoncino itinerante con origini californiane adibito alla preparazione di cibi. Essendo i posti limitati, è caldamente consigliata la prenotazione.

L’idea nasce da un gruppo di persone accomunate dalla passione per la cucina, per le diversità e per la voglia di conoscere viaggiando oltre i confini. Sono ragazzi che, o per passione o per necessità, hanno avuto occasione di esplorare le terre del globo e di assaporarne le preziose peculiarità culturali che ogni Paese possiede. E da Torino si vuole ripartire, questa volta con destinazione "diventare un’impresa sociale".

È questo uno degli obiettivi che i ragazzi del Gusto del Mondo vogliono raggiungere con questo evento e con il crowdfunding disponibile sulla piattaforma di Facebook, ma non c’è solo questo. La volontà primaria è quella dell'autoimpiego di persone che si trovano in una situazione di difficoltà, chi per un motivo, chi per un altro, ideando quello che i membri del progetto chiamano welfare generativo, basato principalmente su valori condivisi di pari opportunità e mutuo aiuto.