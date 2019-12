'Ndrangheta in Piemonte, arrestato Rosso:"Si dimetta da assessore e consigliere comunale"

"Un assessore con delega agli affari legali, alla legalità e ai rapporti con il Consiglio Regionale - commenta il capogruppo regionale di Luv Marco Grimaldi - arrestato con l'accusa di avere chiesto voti ai clan della 'ndrangheta. Un fatto che, se confermato, basterebbe da solo alle dimissioni di tutta la Giunta Cirio". "Dopo cinque anni - continua il consigliere regionale di minoranza - in cui eravamo riusciti a restituire dignità all'istituzione regionale, lasciandoci alle spalle le inchieste che travolsero Cota, ora ci troviamo di fronte a un arresto preventivo in un'indagine sulla collusione con la criminalità organizzata". "Zero leggi, zero delibere e questa storia che puzza e che ti fa dire che nulla sarà come prima. Il volto della Regione è sfigurato, la sua immagine gravemente compromessa e non basterà qualche gesto simbolico a riparare il danno" conclude Grimaldi.

Dalla Sala Rossa arriva, per bocca del consigliere M5S Aldo Curatella, invece la richiesta di dimissioni da assessore e capogruppo comunale di FdI. "Fermo restando che toccherà alla magistratura fare chiarezza, ritengo inopportuno continui a ricoprire tali ruoli per rispetto delle istituzioni in cui risulta eletto", conclude l'esponente pentastellato.



E Paolo Furia, segretario del Pd per il Piemonte, ribadisce: "Proprio ieri, neanche a farlo apposta, presso la sede del Pd Piemonte si è tenuta la presentazione del libro di Riccardo Gorrieri "Un cancro chiamato 'ndrangheta. Analisi di una delle peggiori patologie del tessuto economico sociale", con Daniela Todarello, responsabile sicurezza e legalità del PD di Torino e Davide Mattiello, consulente della Commissione parlamentare antimafia. Proprio ieri ci dicevamo che non possiamo tacere l'esistenza di rapporti tra la 'ndrangheta e il territorio piemontese, anche considerato l'alto numero di beni confiscati; e che non può essere messo sotto silenzio il rapporto tra 'ndrangheta, politica e burocrazia. E' compito della buona politica rifiutare il voto di scambio: dire no a quei voti raccolti in zone d'ombra tra l'illegalità e la legalità: voti forse comodi, ma che privano per sempre il politico della libertà. In attesa del prosieguo delle indagini, osserviamo però sin d'ora che i partiti devono esercitare massima attenzione nella selezione e formazione della classe dirigente, sospettare di rapporti troppo stretti con interessi economici e isolare eventuali comportamenti ai confini con l'illegalità. Notizie come quella di stamattina fanno perdere di credibilità tutta la politica e fanno male alla democrazia perché minano alla base la fiducia dell'opinione pubblica. Tocca a noi, con comportamenti corretti e accorti, ricostruire questa fiducia".

E il gruppo regionale del Movimento Cinque Stelle rincara: "Il presidente Cirio ritiri subito le deleghe all'assessore Rosso in modo da escluderlo dalla Giunta della Regione Piemonte. Troppo gravi le accuse a suo carico, i cittadini piemontesi non meritano di essere governati da chi è accusato di aver chiesto voti alla 'ndrangheta. Spetterà alla magistratura fare chiarezza, alla politica invece toccherà avviare un'opera di pulizia al proprio interno. In particolare in un partito i cui esponenti spesso si riempono la bocca, a vanvera, di parole come “legalità” e “sicurezza”. Doveroso poi che il Presidente Cirio riferisca su questa vicenda in Consiglio regionale alla prima occasione utile, a partire dalla prossima convocazione prevista per lunedì 23 dicembre. Chiediamo inoltre che il Presidente del Consiglio Regionale Allasia convochi immediatamente la prima seduta della Commissione di promozione della Legalità e contrasto ai fenomeni mafiosi. Inaccettabile che la Commissione sia rimasta inattiva, per volontà politica, a 6 mesi dall'insediamento della Giunta. Quanto avvenuto in queste ore dimostra, una volta di più, l'importanza di strumenti come questo".