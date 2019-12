Liceo Passoni, a Natale porte aperte per il pranzo dei poveri organizzato dalla Comunità Sant'Egidio

Natale è alle porte. Tra pranzi, cene e brindisi, quella che per molti è un'occasione di festa per alcuni torinesi coincide con un momento di tristezza e solitudine: parliamo dei tanti senza tetto, anziani, stranieri e diversamente abili. Le persone in difficoltà della città, quelli che non hanno una casa e non possono contare sul calore della famiglia o degli amici.

Per regalare un giorno di gioia, la comunità di Sant'Egidio ogni anno offre loro il pranzo di Natale. Quest'anno il momento di condivisione e solidarietà si terrà presso il liceo Passoni, nella palestra della succursale di via Della Rocca. Decisivo in tal senso il ruolo di Antonella Accardi Benedettini, dirigente scolastico: "Nella scuola in cui lavoravo precedentemente avevo già avuto modo di organizzare il pranzo per le persone in difficoltà, un'iniziativa che aveva ottenuto grandi risultati". "Forte di quell'esperienza - spiega la preside - ho proposto al collegio docenti di ospitare nella nostra scuola il pranzo della Comunità di Sant'Egidio e tutti si sono dichiarati favorevoli".

Di fatto, la scuola metterà a disposizione i locali e contribuirà in alcuni aspetti organizzativi. La Comunità di Sant'Egidio invece offrirà il pranzo ai senza tetto, stranieri, anziani e poveri di Torino. "I nostri ragazzi hanno preparato festoni, biglietti e prepareranno la palestra per renderla il più possibile accogliente" racconta la dottoressa Accardi. Sui motivi che l'hanno spinta a proporre l'iniziativa nella "sua" scuola, il dirigente scolastico rivela: "Se vogliamo insegnare solidarietà e senso civico ai ragazzi, iniziamo dando l'esempio. Partiamo dalla scuola con gesti concreti, senza retorica".

L'augurio migliore, quindi, è quello che il pranzo della Comunità di Sant'Egidio diventi un momento di festa non solo per chi ne beneficerà, ma anche di crescita per i ragazzi, i genitori, gli insegnanti e il personale scolastico che lo organizzeranno. E chissà che nei prossimi anni anche altri istituti decidano di aprire le loro porte, per un gesto concreto di solidarietà, proprio come fatto dal liceo Passoni: "Mi auguro che più scuole possano aprire le proprie porte. Noi facciamo da apripista".

CONTATTI

Liceo Artistico Statale Aldo Passoni

Via della Rocca, 7 – 10123 Torino