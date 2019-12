San Salvario, donna aggredita nell’androne di casa: “Mi ha detto di stare zitta e mi ha tirato pugni”

Nella serata di venerdì una donna è stata aggredita mentre rientrava a casa, in zona San Salvario, da un malvivente. A raccontare gli attimi di terrore è stata la stessa vittima dell’aggressione, sul proprio profilo di Facebook.

L’episodio è accaduto intorno alle 23:30, in pieno orario movida, a venti metri circa in linea d’aria dalla caserma dei carabinieri. La donna aveva appena portato il cane a fare i bisogni quando, una volta aperto il portoncino di casa, è stata afferrata al collo da uno sconosciuto e scaraventata a terra. L’uomo le ha intimato di stare zitta ma la vittima, nonostante la paura, ha trovato il coraggio di urlare.

Spiazzato dalla reazione, il malvivente ha tirato due pugni in testa alla malcapitata. Nessuno dei condomini è intervenuto e, probabilmente, solo il cane della donna, impazzito nel vedere la padrona a terra, ha scoraggiato l’aggressore che in tutta calma se n’è andato.

La vittima dell’aggressione si è subito recata in caserma dai carabinieri per denunciare il fatto. Le telecamere di videosorveglianza avrebbero visto la figura dell’uomo allontanarsi dal condominio con un passo controllato.

“Tutto sommato mi è andata bene. Ci vorrà un po’ ma continuerò ad andare in giro per le strade del mio quartiere e a correre nel mio parco. Però…ragazze/i, guardatevi le spalle quando uscite, evitate di girare con le cuffie (io non le avevo, anzi non avevo NULLA neanche la borsa), fatevi accompagnare da qualcuno se potete. Prima di entrare in casa assicuratevi di essere soli, che la porta si chiuda, che tutto sia ok. Se sentite gridare affacciatevi, che magari qualcosa è successo. Dopo 10 minuti di urla con tutto il fiato che avevo non si è aperta nemmeno una porta” è il monito della donna aggredita.

Sull’episodio è intervenuto anche Mauro Maria Marino, senatore di Italia Viva: “Desidero esprimere tutta la mia solidarietà a Giulia A., vittima di un'aggressione, l'ennesima, nel quartiere di San Salvario. Una situazione non più tollerabile, costantemente segnalata, ben nota a tutti, per la quale mi sono attivato da anni con interrogazioni, richieste di incontri, proposte, ma che finora hanno sortito buone intenzioni e ben pochi risultati concreti".