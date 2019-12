Nasce la rubrica "Itinerari - strada dei vigneti alpini": il vino eccellente che arriva dalla montagna

Itinerari - strada dei vigneti alpini è una rubrica che mira a raccontare le eccellenze vitivinicole del territorio piemontese, valdostano e savoiardo che in pochi conoscono: quelle che si trovano in montagna, in alta quota. Al fondo di un sentiero impervio.

Dalla Val di Susa al Canavese, passando per la Valle D'Aosta e la Savoia, l'obiettivo è quello di far emergere le realtà di nicchia e poco conosciute, scoprendo i segreti delle uve, dei territori e degli agricoltori in grado di dare vita a prodotti di assoluto valore, come quelli provenienti dai vigneti alpini.

La strada dei vigneti alpini non è solo un itinerario virtuale, ma è il percorso delle corti sabaude nel tempo, attraverso i secoli, da Ovest a Est nell'antica Savoia. In questo spazio vi accompagneremo in un percorso enogastronomico, paesaggistico, storico e turistico in grado di unire la tradizione all'eccellenza.

Gli itinerari sono da scoprire a piedi, in bici, a cavallo, a bordo di mini bus, in moto o in auto. La Città Metropolitana di Torino infatti ha candidato il progetto al sostegno da parte dell'Unione Europea nell'ambito del programma Interg Alcotra 2014-2020.

L'Asse 3 del programma riguarda l'attrattività del territorio, con l'obiettivo di perseguire un incremento del turismo sostenibile. La Strada dei vigneti alpini intende proporre un itinerario turistico transfrontaliero, che valorizzi le peculiarità dei tre territori coinvolti dal punto di vista enologico, gastronomico, geografico, storico e culturale.