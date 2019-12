Oltre 2 milioni di euro per il volontariato torinese: è la programmazione di Vol.To 2020

Anche quest’anno, l’impatto di Vol.To sul Volontariato torinese nel 2020 supererà i 25 milioni di euro. La stima si basa sulla “Programmazione e bilancio preventivo 2020”, appena approvata dall’Assemblea dei Soci del Centro Servizi per il Volontariato Vol.To, che eroga risorse per un totale di 2.129.742,81 euro - suddivisi in 1.064.658,96 di costi fissi (49,9% del totale), 1.035.083,85 di costi variabili e 30.000 di investimenti - agli Enti del Terzo Settore accreditati.

La cifra totale di 2.129.742,81 euro deriva dalla somma di 1.947.785 euro erogata dal Fondo Unico Nazionale (FUN), identica a quella dell’anno scorso, e dei risparmi del 2018, ovvero 181.957,81 euro.

Rispetto ai 2.720.893,32 euro a disposizione nel 2019, c’è un saldo negativo di 591.150,51 (-21.8%), dovuto al fatto che nel 2019 il CSV ha avuto la possibilità di sbloccare le economie del 2016 e del 2017.

“Il nostro impegno - commenta Gerardo Gatto, Presidente di Vol.To - sarà quello di garantire ai Volontari e alle loro associazioni lo stesso numero e soprattutto la stessa qualità di servizi”.

La gratuità del servizio dei Volontari comporta un valore aggiunto infinito, comunque non misurabile in termini puramente numerici. Ma è innegabile che l’incidenza del Volontariato nell’economia italiana è alta e in costante crescita: a livello nazionale, l’Istat ipotizza che l’impatto sulla produzione di PIL è stimabile in 10 miliardi di euro, pari a circa l’ 1%, di cui una fetta considerevole nella sanità. Applicando il metodo VIVA (Volunteer Investment and Value Audit) per stimare la redditività dell’investimento nel Volontariato, risulta che per ogni euro investito se ne producono 12, che costituiscono l’utile della valorizzazione. Tornando alla programmazione delle risorse di Vol.To, il calcolo è semplice: 2.129.742,81 euro moltiplicato per 12 arriva alla considerevole cifra di 25.556.931,6 euro come stima del valore economico assoluto del Volontariato nella provincia di Torino. Per fare un parallelismo, circa il 2.5% del bilancio del Comune di Torino.