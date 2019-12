A Verolengo un deposito di auto e rottami gestito in maniera illegale

Un deposito di rifiuti pericolosi e gestito in maniera illegale in località Sbarro, a Verolengo. E’ questa la scoperta dei Carabinieri Forestali di Torino, che nell’area hanno trovato novanta macchine fuori uso contenenti liquidi e componenti pericolose, una cinquantina di ciclomotori e motocicli ammassati alla rinfusa.

Dai controlli è risultata un’illecita attività di gestione rifiuti di parti di autoveicoli, come batterie al piombo, scarti di olio motore, olio per ingranaggi e lubrificanti e cumuli di pneumatici fuori uso. Il proprietario del terreno è stato denunciato per violazioni varie. Molti degli autoveicoli presenti erano sotto sequestro e fermo.