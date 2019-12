Incidente tra tram e auto in corso Cincinnato: caos viabilità nei pressi del mercato

Ancora un incidente, l'ennesimo, in corso Cincinnato. Nella mattinata di oggi, il tram della linea 3 si è scontrato contro un'auto che gli ha tagliato la strada, svoltando improvvisamente a sinistra. Inevitabili i disagi alla viabilità, visto che il conducente del tram si è visto costretto ad aprire le porte del mezzo per far scendere i passeggeri.