Omicidio all'ex Moi, imputato condannato a 16 anni

Sedici anni di carcere: è la condanna inflitta oggi dal tribunale di Torino a Michael Umoh Onoshorere, un nigeriano di 23 anni accusato di aver ucciso il connazionale Andrew Yomi lo scorso 18 gennaio a Torino in una palazzina dell'ex Moi occupato.

La sentenza è stata pronunciata dal gup Cristina Domaneschi al termine di un rito abbreviato. L'imputato, secondo le accuse, sorprese la vittima nel sonno e la colpì alla testa con un bilanciere di 45 chili. Pochi giorni prima aveva cercato di investirla con la propria macchina. Il pm ha perciò contestato la premeditazione e l'aggravante della minorata difesa.

Umoh, in aula, ha preso la parola e ha raccontato che circa due anni fa era stato molestato sessualmente da Yomi, ma che in seguito i due erano diventati amici. Il tentativo di investimento fu un errore (l'auto era senza freni) e l'aggressione "un incidente". "Lui - ha detto - voleva tenersi il bilanciere fino a quando non gli avessi dato dei soldi. Io volevo soltanto riprendermi l'oggetto, lui si svegliò, fece per riprenderlo e gli cadde in testa".

Il resoconto, secondo i pm, è stato smentito da numerose circostanze e anche dai risultati dell'autopsia, così come dalle analisi tecnico-scientifiche. I familiari della vittima si sono costituiti parte civile.