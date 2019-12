Venaria Reale, il 3 gennaio torna la rassegna musica cristiana contemporanea

Dopo il successo dello scorso gennaio, gli organizzatori RTB e Gospel Live, stanno lavorando alacremente per dar vita all'edizione 2.0 di #RadioMusicFest, la rassegna made in Italy di musica cristiana contemporanea, in programma il 3 gennaio alle 21 alla Gospel House di via Druento 274, a Venaria Reale (di fronte ai campi di allenamento della Juventus).

Di tutto rispetto il valore degli artisti italiani ed internazionali che, presentanti dall'istrionico Luca Varesano e dal suo team di improbabili valletti, si alterneranno sul palco: Biagio La Perna (I), BlackRockStar (NL), Gionathan (I), Isaura Nencini (I), Julim Barbosa (BR/I), Lidia Genta (I), Maria H. Cruz (E), Nico Battaglia (I), Sara Serio (CH) e Sharon Tabone (I).

Merita segnalare – tra gli altri – Nico Battaglia che torna a cantare, perfettamente guarito, dopo l’asportazione di un tumore maligno alla lingua. Per la sua guarigione e il suo, apparentemente impossibile, ritorno al canto professionale, hanno pregato migliaia di fan (e non solo) in tutta Italia. Altri interpreti, come Biagio La Perna (X-Factor 2019) e Sharon Tabone provengono dalla “cantera” di Angelo Maugeri, il creatore di J-Factor (il longevo contest di musica cristiana in Italia) protagonista sul palco lo scorso anno, mentre Isaura Nencini, Julim Barbosa, Sara Serio e Gionathan hanno preso parte a rassegne musicali del calibro del Sabaoth Festival.

I cancelli aprono alle 20.