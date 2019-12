“Auguri suor Arcangela”: l'Unione Ciechi al fianco della religiosa che festeggia cent’anni

Il 20 dicembre ha compiuto cent’anni suor Angela Rodeschini (nota nella sua comunità come Suor Arcangela), religiosa non vedente, da molti anni iscritta all’UICI (Unione italiana Ciechi e Ipovedenti), sezione di Torino. L’associazione ha deciso di celebrare questo compleanno speciale organizzando un momento di festa.

Una delegazione UICI Torino, guidata dal presidente Giovanni Laiolo e dalla vicepresidente Titti Panzarea, ha fatto visita all’Istituto Povere Figlie di San Gaetano, a Pancalieri (Torino), dove la religiosa abita, e le ha portato alcuni piccoli doni, tra cui una targa-ricordo, un mazzo di fiori e una torta. Oggetti semplici, che vogliono però testimoniare un affetto profondo. Da notare che tra pochi mesi, come suor Arcangela, anche l’Unione Ciechi festeggerà un secolo di vita, ragione in più per sottolineare un legame particolare e dare risalto al compleanno.