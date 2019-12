“Missione Sorriso” della Fondazione Lene Thun: la Vigilia di Natale all’Oncologia Pediatrica dell’ospedale Regina Margherita

E per portare a termine una missione così importante, che richiede tanto impegno e tante energie, vi è alla base un’unione che fa la forza - di Thun azienda assieme alla sua Fondazione - e la complicità di tanti volontari e dipendenti, scesi in campo in veste di allegri Babbo Natale, per regalare un sorriso ai bimbi degli ospedali, in cui sono attivi i laboratori di ceramico-terapia, ed alle loro coraggiose mamme. Con un abbraccio, un sorriso ed un piccolo regalo che Fondazione fa ai più piccoli, per donare, per quanto possibile, un momento di serenità in un giorno in cui tutti meriterebbero di essere circondati dal calore delle proprie case.

Che la #MissioneSorriso duri per sempre!