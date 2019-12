Torino, nella Basilica di Maria Ausiliatrice la mostra dei presepi compie 20 anni

La Mostra dei Presepi della Basilica di Maria Ausiliatrice in Torino giunge quest'anno al bel traguardo del ventesimo anno. Un anniversario da festeggiare con presepi nuovi e di qualità alta come quelli napoletani, oppure quello rappresentante la Regione Piemonte nella mostra al Quirinale nel 2015, con personaggi in costumi piemontesi dell'800.

In mostra anche il grande presepe meccanico e animato con giochi di luce. I visitatori sono accolti da Don Bosco e mamma Margherita, nella ricostruzione della loro cucina, e da un grande dipinto rappresentante la natività nella chiesa di oggi.