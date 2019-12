Torino, "Un manifesto per il 17 maggio" contro le discriminazioni delle persone lgbt

La Giunta comunale, su proposta dell’assessore Marco Giusta, ha approvato un contributo straordinario di euro 500,00 all`associazione Coordinamento Torino Pride per la realizzazione di “Un manifesto per il 17 maggio”.

Al fine di contrastare pregiudizi e discriminazioni delle persone LGBT e per facilitare il riconoscimento in modelli positivi è stato bandito il concorso “Un manifesto per il 17 maggio”, rivolto a studenti delle classi quarte e quinte degli Istituti secondari di secondo grado di arti visive di Torino.

Oggetto del concorso è l’ideazione di un manifesto che comprenda una parte testuale e visuale. Il premio consisterà nell’affissione del manifesto vincitore negli impianti pubblicitari comunali distribuiti sul territorio della Città di Torino in occasione della Giornata Internazionale contro l’omofobia, la bifobia e la transfobia (17 maggio 2020).

Al bando hanno risposto tre Istituti secondari di secondo grado di arti visive di Torino: l’I.I.S. Bodoni-Paravia, il Liceo Artistico Cottini e il Liceo Artistico Passoni.

Per fornire un contesto di riferimento alle classi che hanno aderito all’iniziativa e per spiegare l’importanza della data del 17 maggio, il Gruppo Formazione del Coordinamento Torino Pride, nell’ambito dei progetti che si possono sostenere tramite un contributo straordinario, ha presentato un piano di attività formative e informative rivolto agli studenti e alle studentesse sui temi dell’orientamento sessuale e dell’identità di genere attraverso laboratori didattici. Tali attività saranno propedeutiche alla creazione della campagna di comunicazione, oggetto del concorso.