Controlli di Natale della Polfer sui treni piemontesi: un arresto e 11 indagati

3473 persone controllate, di cui 1030 stranieri, 83 minori e 813 con precedenti di Polizia. Un arrestato e 11 indagati, 43 veicoli controllati, 267 pattuglie in stazione e 116 a bordo treno, 292 treni scortati e 14 pattuglie antiborseggio in abiti civili per contrastare i furti ai viaggiatori. 23 servizi lungo linea e 9 di O.P. Sono questi i risultati dell’attività settimanale della Polizia Ferroviaria per il Piemonte e la Valle D’Aosta.

A bordo di un treno Torino - Bardonecchia, gli agenti hanno arrestato un minore italiano per rapina aggravata a due viaggiatori.

Nella stazione di Torino Porta Nuova, la Polfer ha fermato ed indagato per resistenza a Pubblico Ufficiale e false attestazione sulla propria identità, un ventisettenne della Nuova Guinea che nel cercare di salire a bordo di un treno al Lingotto aveva colpito con un pugno un dipendente Trenitalia. Successivamente lo straniero si era scagliato fisicamente anche contro gli operatori intervenuti.

Gli agenti hanno poi denunciato due viaggiatori algerini, irregolari sul territorio nazionale, responsabili di resistenza a pubblico ufficiale ed interruzione di pubblico servizio. La coppia, al momento del controllo degli agenti, ha posto resistenza nei loro confronti, azionando il freno di emergenza. I due sono stati poi accompagnati presso l’Ufficio Immigrazione per controlli.