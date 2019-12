Gli orari di apertura dei musei a Torino durante le festività natalizie

Le feste di Natale saranno anche quest'anno l'occasione ideale per riscoprire e ammirare i tanti musei torinesi e le mostre temporanee in corso.

La Fondazione Torino Musei invita il pubblico a visitare le collezioni permanenti e le mostre in corso a Palazzo Madama – Museo Civico d’Arte Antica, alla GAM – Galleria Civica d’Arte Moderna e al MAO Museo d’Arte Orientale.

Tra le mostre si segnalano la grande esposizione Andrea Mantegna. Rivivere l’antico, costruire il moderno e la presentazione al pubblico delle Porcellane da Re. Un dono per Vittorio Amedeo II a Palazzo Madama. Alla GAM la mostra recentemente inaugurata Cavalli, costumi e dimore. La riscoperta della "Fiera di Saluzzo (sec. XVII)" di Carlo Pittara, Primo Levi. Figure in wunderkammer e Gino de Dominicis in videoteca. Al MAO la mostra Guerriere dal Sol Levante, l’esposizione del drappo cinese La Regina Madre d'Occidente nel giardino degli Immortali e Sulle sponde del Tigri. Suggestioni dalle collezioni archeologiche del MAO: Seleucia e Coche.

Martedì 24 i musei saranno aperti fino alle 14, mentre il 25 sarà giorno di chiusura. Apertura secondo orari regolare il 16, fino alle 14 il 31 e 1° gennaio. Apertura regolare nuovamente il 6.

I Musei Reali osserveranno il 24 e 31 dicembre l'apertura dalle 9 alle 14, mentre rimarranno chiusi il 25 dicembre e 1° gennaio.

Prosegue nelle Sale Chiablese la mostra Konrad Mägi. La luce del Nord, dedicata a uno dei principali esponenti della pittura estone moderna.

Le celebrazioni per il cinquecentenario leonardesco continuano in Biblioteca Reale con la mostra Il tempo di Leonardo 1452 – 1519 che permette di ripercorrere oltre sessant’anni di storia italiana ed europea.

Nello Spazio Scoperte della Galleria Sabauda, prosegue la mostra Pelagio Palagi a Torino. Memoria e invenzione nel Palazzo Reale, fino al 9 febbraio 2020, dedicata all’artista bolognese che nella prima metà dell’Ottocento riallestì la residenza sabauda, conferendole un nuovo e monumentale aspetto.

Il Museo Nazionale del Cinema sarà sempre aperto con i seguenti orari: il 24 dalle 9 alle 18, il 25 dalle 15 alle 20, il 26 dalle 9 alle 20, il 31 dalle 9 alle 18, il 1° gennaio dalle 15 alle 20 e il 6 dalle 9 alle 20.

Fino al 6 gennaio sarà possibile visitare, oltre alla ricca esposizione permanente, la mostra #FacceEmozioni. 1500 - 2020 dalla fisiognomica agli Emoji curata da Donata Pesenti Campagnoni e Simone Arcagni.

Durante le feste natalizie si potrà inoltre visitare Gillo Pontecorvo: lo sguardo umano, l’omaggio che il Museo Nazionale del Cinema dedica al grande regista in occasione del centenario dalla sua nascita.

Dal 23 dicembre al 6 gennaio, il Museo Egizio accoglie i visitatori con un ricco programma di aperture straordinarie e di attività speciali, tra visite guidate interattive e laboratori per famiglie e per adulti.

In particolare, da giovedì 26 a lunedì 30 dicembre 2019, e poi a ridosso dell’Epifania, da sabato 4 a lunedì 6 gennaio 2020, il Museo osserverà un orario di apertura straordinario, dalle 9 alle 21, con ultimo ingresso un’ora prima della chiusura. Il Museo rimarrà invece chiuso il giorno di Natale e il 1° gennaio. Per la vigilia di Natale, martedì 24 dicembre, il Museo sarà inoltre aperto fino alle 16.