Le Sardine torinesi fanno beneficienza: domenica 29 raccolta di indumenti, giochi e cibo per i senza tetto

Le Sardine torinesi tornano a farsi sentire. A tre settimane circa dalla manifestazione in grado di riempire all'inverosimile piazza Castello, il movimento nato in Emilia per contrastare le politiche e il linguaggio di odio si renderà nuovamente protagonista di un'iniziativa in città.

Domenica infatti verrà organizzata una raccolta di indumenti, cibo e giochi da donare ai senza tetto della città. A rivelarlo è Paolo Ranzani, tra gli organizzatori delle Sardine di Torino, sul gruppo Facebook: "In piazza abbiamo donato la cultura adesso doniamo un po' di felicità. Domenica 29 dicembre saremo all'inizio del parcheggio di Lungo Po Armando Diaz, sopra i Murazzi. Saremo li con un furgoncino e raccoglieremo quello che vorrete portarci, dalle ore 15 alle 17 e poi inizieremo a distribuire i doni da voi ricevuti. A seconda di cosa ci darete sarà nostra cura dividerlo poi tra enti e associazioni serie e vigileremo che non vadano dispersi".

Di fatto, la richiesta è quella di portare cibo a lunga conservazione, calze, sciarpe, cappotti in buono stato e puliti e giocattoli per i bambini. Non verranno raccolti soldi. "Ci saranno altri momenti in cui si potrà dare un mano con donazioni economiche ma ci vuole tempo per organizzarle in modo trasparente e sicuro" spiega Ranzani. Appuntamento quindi domenica, a partire dalle ore 15: le Sardine torinesi si mobilitano nel nome della solidarietà.