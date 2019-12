Nove nuovi defibrillatori a Bardonecchia: due serate informative su come utilizzarli

L’Amministrazione Comunale, l’Avis e la Croce Rossa di Bardonecchia, in ambito alle attività formative importantissime per l’incolumità dei cittadini e dei turisti italiani e stranieri, organizzano venerdì 27 dicembre 2019 alla Scuola Elementare di Viale Bramafam e venerdì 17 gennaio 2020 al Palazzo delle Feste, alle ore 20.30 due serate informative sull’utilizzo dei nove defibrillatori presenti sul territorio comunale, modello Philips Frx, muniti di teca da esterno climatizzata, completi di pannelli informativi, che danno quindi la possibilità di accesso a chiunque si trovi in necessità d’intervento.

Le due serate, in programma dopo la recente installazione degli strumenti sanitari salva vita, vanno ad integrare il progetto “My protection”, volto alla promozione della salute ed in particolar modo alla lotta per la morte cardiaca improvvisa. In Italia, ogni anno, infatti molte persone vengono colpite da questa grave situazione di emergenza caratterizzata dalla repentina cessazione dell’attività di pompa del cuore, dalla perdita di coscienza e dall’assenza di respiro.