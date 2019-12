La polizia municipale sorprende due uomini intenti a estorcere valori e denaro a dei ragazzi: arrestati

Ieri, domenica 29 dicembre, intorno alle 14.30, una pattuglia della Polizia Municipale ha sorpreso, in via Roma angolo via Principe Amedeo, due giovani italiani di 25 e 26 anni (già conosciuti e con precedenti specifici), che, avvicinatisi a due ragazzi di 16 e 15 anni, li stavano minacciando e intimidendo per estorcere loro valori e denaro.

Gli agenti hanno seguito l'evolversi della vicenda da poco lontano, quindi sono intervenuti e, con l'ausilio di altri colleghi allertati, hanno bloccato i due malintenzionati, raccogliendo la denuncia circostanziata dei due ragazzi che dichiaravano di essere stati minacciati se non avessero consegnato quanto in loro possesso.

I due fermati sono stati accompagnati al Comando di via Bologna 74 e stanotte, alle 4, dopo aver sentito il magistrato, sono stati arrestati per estorsione e trasferiti alla Casa Circondariale Lorusso e Cutugno.