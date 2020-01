Capodanno, a Torino il divieto dei "botti" fa flop: a mezzanotte si scatenano fuochi e petardi

Una questione di sicurezza, ma pure di civiltà e di rispetto (anche per gli animali domestici). Il veglione in attesa del 2020 si era preparato con le migliori intenzioni - compreso il rischio di multe fino a 500 euro - dal punto di vista del divieto dell'uso dei "botti".

Ma anche all'osservatore più disattento, l'effetto sui cittadini torinesi è stato nullo o quasi. Se già nelle ultime ore del 31 dicembre 2019 si sono sentite esplosioni e i primi petardi in azione, già nell'ultima mezzora dell'anno passato c'è chi non ha resistito e ha cominciato a sparare parte dell'arsenale pirotecnico che aveva con sé.

Il massimo, ovviamente, lo si è raggiunto allo scoccare della mezzanotte, quanto Torino è stata letteralmente sovrastata da luci, fuochi, ma soprattutto scoppi ed esplosioni. Un "bombardamento" durato almeno un'ora, in tutte le zone della città. Alla faccia dei divieti e delle campagne di sensibilizzazione.



E i riflessi si ritrovano immancabilmente anche sui social (a cominciare dalla pagina Facebook della sindaca, Chiara Appendino), tra chi fa notare situazioni particolarmente sgradite in alcuni quartieri della città e chi, più rassegnato, invita a considerare che tanto si è sempre fatto così e che non è possibile mettere una pattuglia a ogni angolo di strada.

Per i vigili del fuoco, dunque, una notte ricca di interventi tra piccoli roghi, incendi di cassonetti e tante persone rimaste chiuse fuori casa, anche se al momento non si sono segnalati episodi di particolare criticità.