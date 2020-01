Tram contro auto in corso Toscana: tre persone ferite nello schianto

Pessimo modo di iniziare l'anno. E' quello che, suo malgrado, si è trovato a vivere da protagonista il conducente di un'Alfa di colore grigio che, nel primo pomeriggio di oggi, si è scontrato con un tram della linea 3 nella zona di corso Toscana, quasi all'incrocio con corso Cincinnato.

Ancora da ricostruire con esattezza la dinamica, ma l'impatto è stato davvero notevole visto che la vettura è stata spostata con violenza e riportando ammaccature importanti sulla carrozzeria.

Tre le persone rimaste ferite: chi ha riportato le conseguenze peggiori è stata proprio la persona che si trovava al volante della vettura, trasportato in codice giallo all'ospedale e sottoposto alle cure dei medici. Più lievi le conseguenze per altre due persone: una che viaggiava in auto e l'altra sul tram al momento dello scontro.

Disagi per il traffico e la circolazione dei mezzi pubblici, che sono stati deviati.