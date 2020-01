Un intero quartiere mobilitato per cercare Shelby, la cagnolina scappata per paura dei botti

Lo hanno detto e ribadito più volte: evitare botti e giochi pirotecnici per non correre rischi per la propria salute, ma anche per rispetto degli animali domestici, letteralmente terrorizzati da rumori così assordanti e improvvisi. Proprio la sensazione che deve aver provato la piccola Shelby, la cagnolina che intorno alla mezzanotte di ieri è scappata dalla paura, sfuggendo al controllo dei suoi padroni e da quel momento si sono perse le sue tracce.

Un caso che ha fatto scattare subito il passa parola, sia sui social che alla "vecchia maniera", con foto e cartelli affissi nel giro di poche ore tra la zona della Crocetta e Santa Rita. In foto, proprio lei: Shelby, con tanto di farfallino rosso e bianco. Proprio quello che aveva addosso nel momento in cui è scappata, spaventata dai botti.

"Non ha collare e medaglietta - spiegano i suoi padroni, Daniela e Mirko, che da questa notte la cercano senza sosta -, ma ha il microchip. Un testimone la avrebbe avvistata questa notte nei pressi del cavalcavia di corso Sommelier".

Le ricerche continuano: per chi la ritrova è stata promessa anche una ricompensa da 500 euro.