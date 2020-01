Intossicazione alimentare in un hotel di Sauze d'Oulx: brutta serata per 18 turisti inglesi

Non proprio il modo migliore per iniziare l'anno nuovo. Perché in mezzo alla neve, gli sci e lo svago - ieri sera presso un hotel di Sauze d'Oulx, in alta Val di Susa - 18 turisti inglesi sono stati gli sfortunati protagonisti di una disavventura a tavola.

Per cause ancora da verificare, infatti, i commensali sono rimasti vittime di un'intossicazione alimentare. Tra di loro c'erano anche alcuni minorenni. E' scattata così la chiamata dei soccorsi e sei delle persone sono state accompagnate, anche se in condizioni non gravi, presso gli ospedali di Rivoli e di Susa. Gli altri sono rimasti in albergo.