Ancora cieli sereni, con alta pressione e bel tempo, su Torino e provincia

Ancora alta pressione che parrebbe al Nord Ovest avere preso possesso delle nostre latitudini. Sicuramente questo prolungato dominio dell’alta pressione, oltre a ritoccare i record di sopramedia termometrica, non sta facendo bene alle nostre colture i cui terreni sono sempre più sotto stress idrico.

A Torino avremo questa situazione: oggi e domani, sabato 4 e domenica 5 Gennaio 2020

Cieli per lo più sereni con qualche sui rilievi, venti deboli in pianura a divenire moderati localmente forti in montagna da Nord da sabato. Temperature in pianura massime intorno 10/13°C, minime 1/2°C.

Da lunedì 6 Gennaio

Ancora tempo tipicamente da alta pressione con venti in rinforzo sui rilievi da Sud-Ovest.

Previsioni locali Torino http://www.datameteo.com/meteo/meteo_Torino