Cesana, serata divulgativa organizzata dal Corpo Nazionale del Soccorso Alpino

Si è svolta venerdì 3 gennaio a Cesana un'interessante serata presentata dal Corpo Nazionale del Soccorso Alpino e Speleologico della Delegazione Valsusa e Val Sangone. La serata è stata organizzata, patrocinata dal Comune di Cesana, grazie all'apporto della scuola Formont.

"Senza possibilità di errore" è il docu-film proposto che riassume la grande preparazione e professionismo per far parte del Corpo Nazionale del Soccorso Alpino e Speleologico. Costanti esercitazioni e un'organizzazione rigorosa per ridurre al minimo l'errore che potrebbe mettere a rischio la missione e la vita stessa dei soccorritori. Il video guida lo spettatore alla scoperta di come si preparano gli uomini e le donne del Soccorso Alpino e Speleologico italiano in un crescendo di emozioni ed esercitazioni mozzafiato.

Il film racconta attraverso le immagini la complessità degli interventi e delle attività del Corpo in alcune delle operazioni più rappresentative, in un crescendo di emozioni ed esercitazioni mozzafiato. Mostra cosa accade quando la Centrale operativa riceve una richiesta di soccorso in montagna e come dietro ogni intervento, sia esso in alta quota, in grotta, in forra, ci siano figure professionali, procedure e valutazioni indirizzate a un obiettivo comune: quello di salvare la vita. Dopo la visione c'è stato un momento di dialogo con i volontari del CNSAS.

Le parole di Roberto Vaglio, sindaco di Cesana nonchè Amministratore Delegato di Formont: "Un momento formativo e istruttivo nella Sala Formont di Cesana Torinese. Ringrazio gli organizzatori che hanno proposto a tutti coloro che hanno a cuore la prevenzione del rischio e la sicurezza durante la pratica sportiva e anche quella amatoriale le loro buone pratiche organizzative".