Troppi ritardi e poca affidabilità: la linea Torino-Chieri chiede scusa con un bonus per i pendolari

La linea sfm1 Torino-Chieri ha avuto negli ultimi anni prestazioni di puntualità e affidabilità inferiori agli standard richiesti. Per questo motivo l’Assessorato Trasporti della Regione e l’Agenzia Mobilità Piemontese (AMP) hanno attivato con Trenitalia un bonus una tantum per gli anni 2018 e 2019 per i pendolari del Chierese che utilizzano la linea sfm1, a titolo di rimborso per i disagi subiti in questi anni.

Il bonus consiste in uno sconto/rimborso che sarà riconosciuto agli abbonati mensili, plurimensili e annuali FORMULA che utilizzano il servizio ferroviario sfm1 sulla tratta Chieri-Torino Il bonus è pari al valore di un abbonamento mensile a tariffa Formula 3 (per l’abbonamento che contiene le zone U+A), o a tariffa Formula 1 (per l’abbonamento che contiene solo la zona A). Per gli utenti con abbonamento mensile, il bonus sarà applicato solo una volta per l’acquisto di un abbonamento valido nel mese di gennaio o di febbraio o di marzo 2020. Per gli utenti con abbonamento plurimensile e annuale il bonus sarà applicato sotto forma di rimborso.