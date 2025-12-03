Val Pellice: il cantiere delle code verrà sospeso a metà dicembre

Verrà temporaneamente chiuso tra venerdì 19 e sabato 20 dicembre il cantiere Terna sulla strada provinciale 161, in Val Pellice, che sta provocando disagi alla circolazione per chi transita da Bricherasio, tanto da provocare un intervento della Polizia locale nei giorni scorsi.
In occasione delle festività natalizie, infatti, i lavori verranno interrotti per ripartire giovedì 8 gennaio 2026.
“La previsione è che il cantiere si spinga fino alla rotonda del ponte di Bibiana prima sella chiusura temporanea. A gennaio dovrebbe ripartire proprio da lì per proseguire verso Luserna San Giovanni” annuncia il comandante della Polizia locale di Luserna San Giovanni Massimo Chiarbonello.