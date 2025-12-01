Strada provinciale 104, Gavazza: "Un passo decisivo per restituire al territorio la viabilità ordinaria"

La consegna del primo cantiere sulla Provinciale 104 è stata accolta con sollievo dalle comunità collinari che da mesi convivono con le conseguenze delle frane dello scorso aprile. "Questo intervento era atteso dal territorio e l’avvio del cantiere segna un passo decisivo verso il ripristino della viabilità – osserva Andrea Gavazza, presidente della Commissione Lavori pubblici della Città metropolitana di Torino– Continueremo a seguire ogni fase dei lavori e a sostenere l’intero percorso di consolidamento della Provinciale 104, per restituire al territorio una strada più stabile, sicura e funzionale".
Il consigliere metropolitano Andrea Gavazza aveva partecipato a metà ottobre con il vicesindaco Jacopo Suppo a un incontro con la sindaca di Lauriano Mara Baccolla e, in collegamento on line, con Raffaele Angelo Audino, sindaco del Comune astigiano di Moransengo-Tonengo per fare il punto della situazione.
Il cantiere riguarda il tratto tra il km 4+800 e il km 5+819, punto in cui la frana aveva asportato parte della carreggiata. Si tratta di una sezione strategica della viabilità collinare orientale, che collega Lauriano con Moransengo-Tonengo e con i piccoli centri del Monferrato astigiano. La chiusura ha inciso soprattutto sulla mobilità scolastica e sui collegamenti fra le frazioni, costringendo residenti e mezzi pubblici a deviare su strade più strette e con minore portata. I lavori, affidati alla ditta Terra.Con Srl per 250.000 euro, prevedono il consolidamento del versante e la ricostruzione del corpo stradale nel punto più danneggiato.
Si tratta del primo intervento del programma generale di messa in sicurezza approvato dalla Città metropolitana di Torino, che prevede ulteriori opere per un valore complessivo di 850.000 euro.