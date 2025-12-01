Strada provinciale 104, Gavazza: "Un passo decisivo per restituire al territorio la viabilità ordinaria"

La consegna del primo cantiere sulla Provinciale 104 è stata accolta con sollievo dalle comunità collinari che da mesi convivono con le conseguenze delle frane dello scorso aprile. "Questo intervento era atteso dal territorio e l’avvio del cantiere segna un passo decisivo verso il ripristino della viabilità – osserva Andrea Gavazza , presidente della Commissione Lavori pubblici della Città metropolitana di Torino– Continueremo a seguire ogni fase dei lavori e a sostenere l’intero percorso di consolidamento della Provinciale 104, per restituire al territorio una strada più stabile, sicura e funzionale".

Il cantiere riguarda il tratto tra il km 4+800 e il km 5+819, punto in cui la frana aveva asportato parte della carreggiata. Si tratta di una sezione strategica della viabilità collinare orientale, che collega Lauriano con Moransengo-Tonengo e con i piccoli centri del Monferrato astigiano. La chiusura ha inciso soprattutto sulla mobilità scolastica e sui collegamenti fra le frazioni, costringendo residenti e mezzi pubblici a deviare su strade più strette e con minore portata. I lavori, affidati alla ditta Terra.Con Srl per 250.000 euro, prevedono il consolidamento del versante e la ricostruzione del corpo stradale nel punto più danneggiato.