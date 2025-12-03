Partita a Nichelino la riasfaltatura di via Pateri: 4 mesi di lavori

Tante volte, in un passato anche recente, questa strada era salita agli onori della cronaca per le acrobazie cui erano costretti gli automobilisti, tra buche, avvallamenti, salti e qualche volta delle mezze voragini. Passare lungo via Pateri a Nichelino era quasi come fare un salto sulla Luna, ma finalmente qualcosa sta cambiando.

Quattro mesi per la nuova via Pateri

Con l'inizio del mese di dicembre sono partiti i lavori di riasfatatura di questa importante arteria cittadina, che collega e serve i quartieri Kennedy e Oltrestazione: entro quattro mesi finalmente un intervento richiesto da tutta la città diventerà realtà. "Lo dovevamo ai nichelinesi", ha spiegato l'assessore ai Lavori pubblici Giorgia Ruggiero. "Parliamo di una strada problematica da anni, che ha causato non pochi disagi a chi la percorreva quotidianamente. Non è stato semplice coordinare tutti i passaggi necessari, ma insieme al sindaco Tolardo siamo riusciti ad arrivare a questo risultato: era un obiettivo imprescindibile".

Ruggiero: "Lo dovevamo ai nichelinesi"

"Ci scusiamo in anticipo per gli eventuali disagi causati dal cantiere, chiediamo collaborazione e pazienza: il miglioramento sarà un investimento per tutti noi", ha aggiunto il sindaco Giampiero Tolardo. "Questo intervento, atteso da anni, è parte del nostro impegno per garantire un territorio curato, moderno e vivibile".

Via Pateri verrà completamente rimessa a nuovo, dall’incrocio con il vivaio fino a via Gozzano. L'arrivo della primavera segnerà un nuovo inizio per questa strada, mettendo fine a polemiche, incidenti e slalom tra le buche.