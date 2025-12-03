 / Viabilità e trasporti

Smog, da domani a Torino tornano a circolare anche i diesel Euro 5

Sospese le limitazioni al traffico decise a inizio settimana: il semaforo non è più arancione

Secondo i dati previsionali forniti oggi da Arpa Piemonte da domani, giovedì 4 dicembre, e fino a venerdì 5 dicembre (prossimo giorno di controllo), le misure di limitazione del traffico torneranno al livello 0 (bianco), con le sole misure strutturali di limitazione del traffico previste dal semaforo antismog. Torna quindi la possibilità di circolare anche per i diesel Euro 5.

Si ricorda che eventuali variazioni del semaforo antismog in vigore, con le relative misure di limitazione del traffico, vengono comunicate il lunedì, mercoledì e venerdì, giorni di controllo sui dati previsionali di PM10, ed entrano in vigore il giorno successivo.

L’elenco completo delle misure antismog a tutela della salute, delle deroghe e dei percorsi stradali esclusi sono disponibili alla pagina www.comune.torino.it/emergenzaambientale.

