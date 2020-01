Al teatro Superga di Nichelino grande concerto dell'Epifania con la Filarmonica San Marco Wind Orchestra

L'appuntamento è di quelli da non mancare, per chi ama la musica classica. Alle ore 17.30 di oggi, lunedì 6 gennaio, al teatro Superga di Nichelino è in programma il grande concerto dell'Epifania con la Filarmonica San Marco Wind Orchestra e la partecipazione della solista americana Laura Bennett Cameron.

La Filarmonica San Marco è riconosciuta come una delle più promettenti realtà musicali italiane. È un’orchestra di fiati nata nel 1983 a Buttigliera Alta in provincia di Torino per iniziativa di un gruppo di amici appassionati di musica, con lo scopo di divulgare la cultura musicale fra i giovani del proprio territorio. Cresciuta nel corso degli anni, l’orchestra svolge un’intensa attività concertistica in Italia e all’estero ed è composta da circa 50 musicisti.

Dal 2018 la direzione artistica è affidata a Matteo Dal Maso con l’obiettivo di delineare un progetto culturale di grande respiro attento alla professionalità e alla qualità musicale, elementi fondamentali del processo di crescita dell’orchestra che aspira ad essere una formazione sempre più innovativa pur mantenendo tracce solide della tradizione orchestrale italiana.

Per il Gran concerto dell’Epifania, la Filarmonica San Marco eseguirà brani dei più grandi compositori del passato come Rossini, Verdi, Weber, Mascagni e Bizet, con la partecipazione della solista americana Laura Bennett Cameron, fagottista di fama internazionale.

Programma

G. Rossini, Ouverture da “La Gazza ladra”

C.M. von Weber, Andante e Rondò ungherese (solista + orchestra)

P. Mascagni, Intermezzo da “Cavalleria Rusticana”

G. Verdi, Sinfonia da “La forza del Destino”

G. Rossini, Concerto per fagotto e orchestra (solista + orchestra)

G. Bizet, Carmen Suite

Costo del biglietto 8 euro acquistabile unicamente alla biglietteria del Teatro

Per ulteriori info: www.teatrosuperga.it

011 6279789 biglietteria@teatrosuperga.it