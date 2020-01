Oltre 16 mila visitatori al Museo dell'Auto durante le feste. In arrivo la mostra sui 70 anni di Formula 1

Il MAUTO - Museo Nazionale dell’Automobile ha registrato una ottima affluenza nel periodo natalizio: da sabato 21 dicembre 2019 a lunedì 6 gennaio i visitatori sono stati circa 16500. Molto numerosi in particolare i visitatori nelle giornate del 27-28 e 29 dicembre. I primi giorni dell'anno confermano il trend di crescita complessiva dei visitatori del Mauto registrato nel 2109, pari a circa il 10% rispetto al 2018.

Le tante attività organizzate dal museo, da quelle rivolte alle famiglie - come i laboratori ispirati al libro “Jay l’anatroccolo” che racconta ai bambini la vera storia della Lamborghini Jota e “La befana al MAUTO” - fino alle mostre dedicate a Giorgio Bellia e a Sergio Scaglietti hanno riscosso l’apprezzamento del pubblico, per il quale oggi la visita è arricchita da esperienze e iniziative che la rendono sempre più coinvolgente e immersiva.

Le mostre OMAGGIO A SERGIO SCAGLIETTI e GIORGIO BELLIA ǀ ARTISTA FOTOGRAFO. Un filtro inedito sul mondo dell’auto saranno prorogate fino al 23 gennaio 2020.

Quest'anno, in programma al MAUTO due grandi mostre dedicate allo sport e alle competizioni, entrambe corredate da un ricco calendario di conferenze e incontri con i personaggi che ne hanno fatto grande la storia. La prima a marzo sarà dedicata ai 70 anni della Formula 1 mentre a ottobre toccherà alle grandi sfide della storia dei Rally in collaborazione con la Fondazione Gino Macaluso per l’Auto Storica. Dal 31 gennaio invece sarà la volta dell’esposizione dedicata all’anniversario della LANCIA AURELIA 1950-2020. Un mito senza tempo. Una selezione di alcuni meravigliosi esemplari di un modello dal fascino classico e senza tempo prodotto dalla Lancia dal 1950 al 1958 e divenuto mitico per essere stato protagonista della Dolce Vita cinematografica e per aver ottenuto notevoli successi internazionali affermandosi sia nelle corse su strada che su pista. A maggio sarà la volta di una mostra per celebrare i 90 anni di Pininfarina, l’azienda italiana fondata nel 1930 da Giovanni Battista Farina.