Ancora smog: a Torino scatta il livello rosso. Stop anche ai diesel Euro5

L'Epifania ha portato via le Feste, ma non l'aria inquinata sopra Torino e dintorni. Ecco perché - peggio che il carbone nella calza - gli automobilisti si trovano a confrontarsi con il livello rosso, che aumenta i provvedimenti già avviati dal livello arancione proclamato nei giorni scorsi e che arriva a bloccare anche i diesel Euro5.

Si tratta della prima volta che viene adottato questo standard dallo scorso mese di ottobre, quando sono entrati in vigore i provvedimenti di contenimento della qualità dell’aria previsti dall’accordo di Bacino padano. Si aggiunge così alle limitazioni permanenti e al blocco dei diesel euro4, in vigore da giovedì scorso, anche il blocco dei veicoli diesel euro5 immatricolati prima del 01/01/2013, dalle ore 8 alle ore 19 tutti giorni, dal 7 al 9 gennaio (per i veicoli commerciali della stessa classe emissiva, il divieto è in vigore dalle 8.30 alle 14 e dalle 16 alle 19).

Dal 27 dicembre, infatti, il livello delle micropolveri nell’aria di Torino ha superato il livello dei 50 microgrammi al metro cubo, mantenendosi costante sopra tale soglia.

I nuovi blocchi si aggiungono alle limitazioni permanenti in vigore: autoveicoli di classe euro0 (tutte le alimentazioni: benzina, diesel, metano, gpl) sia per il trasporto persone, sia per il trasporto merci, ferme 0-24 compresi i giorni festivi per tutto l’anno; per i diesel il divieto è esteso agli euro1. I motocicli con le stesse classi emissive non possono circolare fino al 31 marzo prossimo.

I veicoli diesel euro2 ed euro3 non possono circolare dal lunedì al venerdì con orario 8-19; il divieto è valido tutto l’anno per gli euro2, mentre gli euro3 è limitato al 31 marzo 2020.