Doppio appuntamento a Moncalieri con il progetto artistico "Rosso Indelebile"

Moncalieri scende in campo contro la violenza sulle donne, promuovendo un doppio appuntamento del progetto artistico "Rosso indelebile".

Fortemente voluto dall’Assessore alla Cultura, Laura Pompeo, si tratta di un progetto artistico per la prevenzione della violenza di genere promossa da Artemixia Aps Ets che ha riunito in un unico contenitore – realizzato al Museo del Carcere «Le Nuove» di Torino – il linguaggio pittorico di Rosalba Castelli (direttrice artistica del progetto), quello fotografico di Alessandra Ferrua e quello video di Anna Olmo.

Il primo appuntamento sarà giovedì 9 gennaio alle 17.30 presso la Sala Conferenze della Biblioteca Civica Arduino e sarà un convegno dal titolo «La donna: la sola | Cyberbullismo, hate speech | Alimentazione e violenza». Relatori la psicologa Henni Rissone, lo psicoterapeuta Michele Ferraud e la ricercatrice e docente dell’Università di Torino, Città della Salute e della Scienza, Maria Piera Mano.

Sarà presente anche Rosalba Castelli per presentare lo spettacolo previsto per sabato 18 alle ore 21 al Teatro Matteotti. Questo secondo appuntamento, preceduto anche dall’esposizione presso la hall del teatro dell’installazione pittorica di Rosalba Castelli e dal lavoro fotografico di Alessandra Ferrua, sarà aperto dalla proiezione del video di Anna Olmo sul quale s’innesta la voce dell’attrice Angela Vuolo che intonerà «Rosso Indelebile» il monologo di Rosalba Castelli.

Seguirà poi la performance delle Clannicros – Cristina Schembari, Claudia Ap, Margaret Lanterman e Rosalba Castelli – con «Muta la pelle», una danza che unirà il movimento, la lentezza e la convulsione di un resoconto in forma di corpo e anima sulle note della chitarra di Jordan D’Uggento (che riprenderanno il battito cardiaco) e del graffiante violino di Cécile DelzAnt. Concluderà la serata, che come quella in biblioteca sarà ad ingresso libero ma con la possibilità di lasciare un’offerta libera, la performance teatrale «Vedrai che cambierà», un canto d’amore dedicato alle donne vittime di violenza.

Ulteriori info sul progetto Rosso Indelebile sul sito www.rossoindelebile.it