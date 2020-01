All’Ecomuseo Cruto di Alpignano inaugurazione della mostra fotografica “esserE umani”

“EsserE umani. Siamo straordinari ma ancora non lo sappiamo” è una mostra fotografica che racconta attraverso foto e didascalie le curiosità più uniche dell’essere umano che lo distinguono dagli altri animali. Tutti i fatti narrati nella mostra sono scientificamente dimostrati e confermati, ma ciononostante sono ancora oggi poco noti al grande pubblico. Ogni curiosità sull’essere umano è stata associata ad una foto originale di Maurizio Valentini che è il fotografo che espone, con l’obiettivo di creare nell’osservatore un momento in cui istintivamente è portato a dire fra sé e sé «Ah questo non lo sapevo» e creare nella mente di chi si sofferma a guardare i dettagli della foto un piccolo spazio di riflessione da portarsi a casa. Il fine di mostrare degli esseri umani ad altri esseri umani è quello di far riflettere su quanto poco sappiamo di noi stessi, sorprendendo l’osservatore, informandolo ma soprattutto ispirandolo.