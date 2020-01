Il premio Campiello fa tappa a Torino

Il Premio Campiello, uno dei premi letterari più importanti del nostro Paese, sbarca a Torino: venerdì 10 gennaio alle 12 in Officina della Scrittura - il primo museo al mondo interamente dedicato al Segno e alla Scrittura - si terrà un incontro speciale che vedrà protagonista il Campiello Giovani.

Si tratta del concorso letterario dedicato ai ragazzi, istituito dalla Fondazione Il Campiello – Confindustria Veneto, che ha come obiettivo quello di promuovere la lettura e la scrittura tra i giovani e nelle scuole e aiutare gli aspiranti scrittori a trovare una prima opportunità per far emergere il loro talento.

Al centro dell’appuntamento, aperto alle scuole e a tutti gli appassionati, alcuni dei protagonisti delle scorse edizioni: Matteo Porru, vincitore del Campiello Giovani 2019 ed Elettra Solignani, vincitrice nel 2018, porteranno le loro testimonianze dirette, dando così la possibilità agli studenti presenti di dialogare con loro, ricevere informazioni e accogliere consigli utili. Interverranno inoltre Cécile Angelini, Direttrice de “L'Officina della Scrittura”, Cesare Verona, A.D. di Aurora Penne, e Stefania Zuccolotto, componente del Comitato di Gestione del Premio Campiello.