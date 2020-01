I prossimi appuntamenti al Circolo dei Lettori

Martedì 14 gennaio, il Circolo dei lettori, via Bogino 9

Ore 18.30 | Andata e ritorno (La nave di Teseo)

Con Gabriel Garko e Sergio Borra

Per la prima volta fuori dai riflettori e dentro le pagine di un libro, Gabriel Garko si mette a nudo in un memoir profondamente onesto e sensibile, in cui gli aneddoti appassionanti della celebrità si mescolano alle confessioni più intime: al Circolo dei lettori, martedì 14 gennaio ore 18.30, parte da Andata e ritorno (La nave di Teseo) per disegnare il percorso di un uomo che, dopo aver camminato sulle strade più dorate del mondo, vuole tornare a casa e raccontare la sua verità. In dialogo con Sergio Borra.



Mercoledì 15 gennaio, il Circolo dei lettori, via Bogino 9

Ore 19 | Città sommersa (Bompiani)

Con Marta Barone e Claudia Durastanti

Un padre quasi sconosciuto, il suo passato da indagare. Il terrorismo e la Torino degli anni settanta. La voce e i fatti di un memoir danno vita a un romanzo di eccezionale compiutezza letteraria, Città sommersa (Bompiani), che l’autrice Marta Barone racconta al Circolo dei lettori mercoledì 15 gennaio, ore 19, dialogando con Claudia Durastanti.



Giovedì 16 gennaio, il Circolo dei lettori, via Bogino 9

Ore 18 | Io, tu, noi (UTET)

Con Vittorio Lingiardi e Francesco Remotti

Un cammino alla scoperta dell'arte della convivenza. Con gli altri, ma soprattutto con se stessi. Con esempi dalla letteratura e dal cinema, dalle storie cliniche e dalla vita di tutti i giorni, in Io, tu, noi (UTET) lo psichiatra Vittorio Lingiardi ci guida nelle stanze di un'anima a tre piani, mostrandoci la difficoltà e la bellezza di addentrarsi in ciò che è complesso e molteplice, di conciliare i nostri conflitti, di imparare ad amare nel ritmo delle rotture e delle riparazioni. Al Circolo dei lettori, giovedì 16 gennaio ore 18, in dialogo con l'antropologo Francesco Remotti.

Ore 21 | Giudizio universale (Chiarelettere)

Con Gianluigi Nuzzi e Luigi Vicinanza

Giudizio universale (Chiarelettere), il nuovo libro di Gianluigi Nuzzi, al Circolo dei lettori giovedì 16 gennaio ore 21, è un viaggio esclusivo nelle stanze più inviolabili dei sacri palazzi che traccia uno scenario impensabile: la Chiesa è prossima al default finanziario. Un racconto in presa diretta realizzato grazie a oltre tremila documenti top secret, che arrivano fino all’estate del 2019. In dialogo con il giornalista Luigi Vicinanza.

Venerdì 17 gennaio, Scuola Holden, piazza Borgo Dora 49

Ore 18.30 | In tempo di guerra (Einaudi)

Lettura scenica di Concita De Gregorio

In collaborazione con Einaudi e Scuola Holden – Contemporary Humanities

Romanzo di formazione, cronaca famigliare e insieme manifesto politico, In tempo di guerra (Einaudi) è anche un atto d'accusa contro le generazioni che ci hanno lasciato in eredità un universo saturo e ostile. Una storia che è la nostra, quella dei nostri figli che provano a darsi un futuro: Marco l’ha raccontata a Concita De Gregorio, che la porta alla Scuola Holden, venerdì 17 gennaio ore 18.30, in una lettura scenica, per mostrarci che c’è sempre un luogo dove andare, qualcosa che cambia, anche quando fuori c’è nebbia e nessuno indica la strada. Incontro in collaborazione con Einaudi e Scuola Holden – Contemporary Humanities.

Sabato 18 gennaio, il Circolo dei lettori, via Bogino 9

Ore 16 | I 5 sensi delle piante

Caccia al tesoro per bambini 6-10 anni a cura di Xké? Il laboratorio della curiosità

Media partner Giovani Genitori

Le piante pensano? Sentono? Ci guardano? Lo scopriamo nella caccia al tesoro I 5 sensi delle piante a cura di Xké? Il laboratorio della curiosità, un viaggio, tra domande e scoperte, fra le meraviglie di un mondo millenario, sabato 18 gennaio ore 16.

Ore 18 | Diversi (Solferino)

Con Gian Antonio Stella

Saluti di Paola Chironna, Dirigente Servizio Disabilità Città di Torino, Franco Lepore, Disability Manager Città di Torino, Fabrizio Serra, Presidente Fondazione Paideia Onlus

In collaborazione con Fondazione Paideia Onlus

È lunga la storia dei disabili. Segnata, da un capo all’altro del pianeta, da millenni di silenzi, mattanze, ferocia, abbandoni. Ma anche da vicende umane straordinarie. Gian Antonio Stella racconta in Diversi (Solferino) la storia della disabilità, una storia di orrori, crimini, errori scientifici, incubi religiosi fino alla catastrofica illusione di perfezionare l’uomo e al genocidio nazista degli «esseri inutili», attraverso le vite di uomini e donne che hanno subìto di tutto resistendo come meglio potevano all’odio e al disprezzo fino a riuscire piano piano a cambiare il mondo. Almeno un po’. Lo incontriamo al Circolo dei lettori, sabato 28 gennaio ore 18. Saluti di Paola Chironna, Dirigente Servizio Disabilità Città di Torino, Franco Lepore, Disability Manager Città di Torino, Fabrizio Serra, Presidente Fondazione Paideia Onlus. In collaborazione con Fondazione Paideia Onlus.

Ore 18 | Siamo a corto di latte. Puoi passare a prenderlo quando torni dal museo?

Con Lori Waxman

Introduzione di Carolyn Christov-Bakargiev, direttore Castello di Rivoli Museo d’Arte Contemporanea

Incontro in inglese con traduzione consecutiva

In occasione della chiusura della mostra Michael Rakowitz. Legatura imperfetta, a cura di Iwona Blazwick, Carolyn Christov-Bakargiev e Marianna Vecellio, prima retrospettiva in Italia dell’artista iracheno-americano Michael Rakowitz (New York, 1973), vincitore del prestigioso premio Nasher 2020, il Castello di Rivoli Museo d’Arte Contemporanea organizza una conferenza tenuta da Lori Waxman (Montreal, 1976), critica e storica d’arte e moglie dell’artista. Waxman traccia una biografia intima del marito, dando forma a un ritratto inedito dell’artista, accompagnando il pubblico alla scoperta di tutte quelle attività quotidiane, ossessioni e ricerche che caratterizzano la personalità e la visione artistica di Rakowitz. L’incontro è al Circolo dei lettori, sabato 18 gennaio ore 18. Introduce Carolyn Christov-Bakargiev, direttore Castello di Rivoli Museo d’Arte Contemporanea.

