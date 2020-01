Sicurezza, Marrone (FdI): "Torino sempre più ostaggio del degrado"

"Il sindaco Appendino, invece che cantar vittoria per i risultati ottenuti da altri, pensi ad applicare realmente l'Accordo per la sicurezza firmato in Prefettura": a dichiararlo è il capogruppo di Fratelli d'Italia in Regione Maurizio Marrone.

"I dati resi noti dalla Questura - prosegue il capogruppo - ci confermano il costante lavoro degli uomini in divisa, che ringraziamo. Per sconfiggere il degrado delle periferie torinesi però serve fare molto di più. Nel testo dell'Accordo per la Sicurezza firmato insieme a Regione e Governo, ad esempio, il Sindaco Appendino si era impegnata ad attuare provvedimenti di Daspo Urbano contro gli spacciatori, emettere ordinanze "anti-ras delle soffitte" per evitare il sovraffollamento nelle unità abitative e incentivare l'istallazione di telecamere".

"Ad oggi non abbiamo ancora visto nulla di tutto questo, e intanto Torino e le sue periferie restano ostaggio del degrado", ha concluso Marrone.