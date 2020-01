All’Istituto Sant'Anna di Torino l’open day è serale

Nuova edizione dell’incontro “a porte aperte" dedicato alle famiglie da parte dell'Istituto Sant'Anna, la scuola paritaria di Torino che si trova in via Massena 36.

L'appuntamento è fissato per oggi giovedì 9 gennaio 2020, in orario serale, dalle 18 alle 21.

Il programma dell’incontro è il seguente:

Presentazione ufficiale dei Plessi

SCUOLA SECONDARIA DI I GRADO

ore 19.00 Aula Magna Primo Piano

DALLE ORE 18.00 ALLE ORE 21.00

§ LABORATORIO LINGUISTICO: VISIONE DELL’AULA E INFORMAZIONI RIGUARDANTI LE CERTIFICAZIONI

§ AULA 2^ MEDIA A: PRESENTAZIONE 2 GIORNI DI CONVIVENZA DELLE MEDIE

§ PALESTRA: VISIONE DEL LOCALE E PRESENTAZIONE TORNEI ED EVENTI SPORTIVI

§ LABORATORIO DI SCIENZE: ESPERIMENTI VARI

§ PRESENTAZIONE DEL GIORNALINO SCOLASTICO IN SECONDA MEDIA B (PRIMO PIANO A DESTRA)

LICEO SCIENTIFICO TRADIZIONALE e delle SCIENZE APPLICATE

ore 20.00 Aula Magna Primo Piano

DALLE ORE 18.00 ALLE ORE 21.00

§ LABORATORIO DI FISICA: VISIONE DELL’AULA E DEGLI STRUMENTI

§ LABORATORIO DI INFORMATICA: VISIONE DELL’AULA E DEGLI STRUMENTI

§ LABORATORIO LINGUISTICO: VISIONE DELL’AULA E INFORMAZIONI RIGUARDANTI LE CERTIFICAZIONI

§ AULA 5^A LICEO: TRE GIORNI DELLA SCIENZA, VISIONE DI FILMATI RELATIVI ALL’EVENTO

§ PALESTRA: VISIONE DEL LOCALE E PRESENTAZIONE TORNEI ED EVENTI SPORTIVI

§ LABORATORIO DI SCIENZE: ESPERIMENTI VARI

Gli open days sono pensati per presentare l'offerta didattica e formativa della scuola alle famiglie interessate, ma non solo. "Quello su cui puntiamo - sottolinea il preside, Francesco Barberis - è anche il contatto a livello umano. Vogliamo farci conoscere per la nostra dedizione ai ragazzi e alla loro crescita, anche personale".

Con l'occasione, oltre a conoscere gli insegnanti, si potranno anche visitare i locali e conoscere nel dettaglio i vari plessi della struttura.

"Nelle nostre intenzioni - prosegue Barberis - la scuola deve essere un luogo in cui i ragazzi studiano, crescono e imparano. Ma anche la cornice all'interno della quale trovano il gusto e la gioia di vivere. Un traguardo che, in questi anni, siamo riusciti a raggiungere anche grazie alla collaborazione dei genitori, che si sono addirittura riuniti in un'associazione, Educativa Sant'Anna, che ci sostiene e accompagna nelle attività".

Per informazioni: 011.5166511, oppure il sito internet www.istituto-santanna.it