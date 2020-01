Ai cimiteri Monumentale e Sassi dodici tombe di famiglia, lunedì si chiude il bando

Saranno assegnate ai richiedenti, in concessione novantanovennale, 12 tombe di famiglia dei cimiteri (70 loculi e 60 cellette) con un ribasso del 25%. Sarà possibile presentare domanda fino a lunedì 13 alle 12, giorno di scadenza del bando (http://www.cimiteritorino.it/tombedifamiglia/).

Le offerte possono essere presentate direttamente presso l’Ufficio Gare e Acquisti AFC in corso Peschiera 193, via PEC o mezzo posta tramite raccomandata A/R, tramite agenzie di recapito autorizzate.

Le 12 tombe, 8 al Monumentale 4 al Sassi, per un totale di 130 tra loculi e cellette, fanno parte delle 37 cedute dalla Città ad AFC nel 2015, e rimaste invendute, a un prezzo stimato di 1 milione e 75 mila euro.

In primavera la partecipata comunale cimiteriale metterà "in vendita" anche gli altri 25 manufatti rimanenti degli iniziali 37 (tolte, appunto, le 12 tombe di famiglia messe a bando), per offrirli ai viventi come loculi singoli, sempre al prezzo scontato del 25%. Per questi, sarà possibili rivolgere una semplice richiesta diretta agli uffici dei Servizi cimiteriali.