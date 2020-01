Anffas Torino, aperte le iscrizioni al corso "Disturbi dello spettro autistico in età adulta"

Sono aperte le iscrizioni al corso di formazione intitolato “Disturbi dello spettro autistico in età adulta, possibili aree di intervento e strumenti”, che inizierà a fine gennaio.

È un percorso formativo e informativo della durata di 40 ore, con l’obiettivo di approfondire

· la conoscenza delle caratteristiche dell’ASD (Autism Spectrum Disorder);

· alcune delle possibili aree di intervento;

· alcuni degli strumenti utilizzati in ambito psico-educativo.

“Si tratta di un evento formativo di altissimo livello - spiega Giancarlo D’Errico, Presidente Anffas Torino - sugli interventi e strumenti adottabili con persone autistiche adulte, molto diverso da quello che viene generalmente proposto. Per ‘trattare l'autismo’ in maniera efficace non è sufficiente essere un tecnico della riabilitazione comportamentale (RBT), occorre avere conoscenza del pensiero autistico, delle implicazioni sensoriali, delle caratteristiche di processazione degli stimoli verbali e visivi. È indispensabile inoltre conoscere l'intero panorama delle relative strategie e strumenti di adattamento ed intervento”.

Il corso, organizzato da Anffas Torino in collaborazione con Angsa Piemonte e il Consorzio La Rosa Blu, si svolgerà presso l’Educatorio della Provvidenza in corso Trento 13 a Torino. Il costo del corso è di euro 244 (IVA inclusa). Si rilasciano 40 crediti ECM per professioni sanitarie, assistenti sociali e docenti.

Il programma

Mercoledì 29/01/2020 dalle ore 9.00 alle ore 15.30 - Introduzione clinica e analisi funzionale

Dott. Roberto Keller, psichiatra e neuropsichiatra infantile, Città della Salute di Torino, Dott.ssa Chiara Pezzana, neuropsichiatra infantile, Associazione per l’autismo Enrico Micheli Onlus Novara

Sabato 01/02/2020 e domenica 02/02/2020 dalle ore 9.00 alle ore 17.30 - Il progetto educativo life span “Lo sguardo alla vita intera”. Marina Zacchini, Educatrice

Sabato 15/02/2020 dalle ore 9.00 alle ore 17.30 - Le abilità sociali (Social Skill Training)

Dott.ssa Silvia Chieregato, psicologa

Sabato 22/02/2020 dalle ore 9.00 alle ore 17.30 - Educazione affettiva e sessualità. Dott. Giovanni Magoni, psicologo, CulturAutismo Onlus, Supervisore centro per l’autismo “La casa di Michele”

Domenica 23/02/2020 dalle ore 9.00 alle ore 13.30 - Le competenze comunicative e la comunicazione alternativa aumentativa. Centro sovranazionale per la CAA Ca Grande (Milano). Dott.ssa Nataly Vivenzio, Dott.ssa Carla Tagliani

Iscrizione per i docenti: iscriversi al corso tramite la piattaforma Sofia al link http://www.istruzione.it/pdgf/; scaricare il modulo, compilarlo e inviarlo a eventi@anffas.torino.it

Iscrizioni: compilare il modulo online disponibile sul sito www.anffastorino.it.

Per informazioni telefonare al numero 063212391 oppure scrivere alla mail consorzio@anffas.net