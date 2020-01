A fuoco il Fluido nel parco del Valentino

Un incendio è scoppiato oggi pomeriggio, attorno alle ore 16, all'interno del Fluido, uno dei locali nel parco del Valentino chiuso dallo scorso anno.

Restano ancora da chiarire le cause del rogo: le indagini sono affidate alla Polizia Municipale. Tra le ipotesi che qualcuno si sia introdotto all'interno dei locali abbandonati in cerca di riparo dal freddo e abbia acceso un fuoco per scaldarsi, purtroppo estesosi alla struttura.

La notizia ha generato molta rabbia nel mondo politico torinese. Così la coordinatrice alla cultura della Circoscrizione 8 Paola Parmentola, attaccando l'abbandono dell'edificio da parte del Comune: "Lasciare andare in rovina il patrimonio della città che dovresti tutelare e custodire porta a questo. C'è molta rabbia. Chiediamo tempi certi per nuovi bandi che consentano la riapertura".

Intanto la vicecapogruppo PD in consiglio comunale Chiara Foglietta ha annunciato di chiedere comunicazioni alla giunta Appendino lunedì in Sala Rossa. Preoccupazione anche dai consiglieri di minoranza Aldo Curatella, Federica Scanderebech, Marina Pollicino e Deborah Montalbano, che parlano di "un'ulteriore ferita in una zona aulica della città che richiede interventi immediati di riqualificazione". Anche il gruppo misto richiederà alla sindaca di venire a riferire in aula sul tema.