“Lo scelgo dopo”: Francesca Iacona presenta il primo Influenced Book al Caffè Fiorio di Torino

Sabato 11 gennaio, alle ore 17, presso il Caffè Fiorio di via Po, 8/C di Torino, si terrà “Bicerin d’autore”, evento culturale con Francesca Iacona, che presenterà il suo romanzo d’esordio “Lo scelgo dopo”, pubblicato da Echos Edizioni.

La scrittrice dialogherà con la giornalista Sara Giraudi, da Carmagnola. Seguirà la vendita del testo, nel corner appositamente predisposto. Ingresso libero con possibilità di degustazione del famoso Bicerin o di una cioccolata calda.

L’AUTRICE. Francesca Iacona, classe 1985, è nata a Niscemi, in Sicilia. Ha sempre vissuto nella provincia di Torino, dove si è laureata in Informatica. Attualmente è impiegata nel campo dell’Information Technology. Grande appassionata di lettura e scrittura sin da giovanissima, è amministratrice della pagina Facebook e Instagram “Che ne sai del vento”. Lo scelgo dopo è il suo primo “influenced book”, un romanzo d’invenzione in cui alcuni dettagli, incluso il nome della protagonista, sono stati determinati dalle scelte dei suoi numerosi followers.

IL LIBRO. Lo scelgo dopo è una storia che parla dell’amore che una donna non deve mai dimenticare di provare per se stessa. La protagonista è Flora, una ragazza torinese alle prese con le difficoltà della vita: il matrimonio, il lavoro, il possibile trasferimento in una città sconosciuta. Crescere, accettare il cambiamento non è affatto semplice. Ma Flora è coraggiosa e ritrova la forza di rialzarsi, guardare in faccia le sue paure e ricominciare, per scoprirsi infine più forte di prima.

LA LOCATION. Inaugurato nel 1780 il Caffè dei Fratelli Fiorio è uno dei caffè storici più antichi di Torino, situato nella centralissima via Po. Fu abituale ritrovo dei nobili all'epoca della restaurazione e in seguito dei maggiori intellettuali e politici del Risorgimento. Ancora oggi è un apprezzato ritrovo dei torinesi e dei turisti.

LA CASA EDITRICE. Echos Edizioni è una casa editrice indipendente di Giaveno (TO), che opera sotto il coordinamento e la direzione di Echos Group.



Per maggiori informazioni: www.echosedizioni.it - www.chenesaidelvento.com

Dove acquistare il libro: www.echosprime.it/it/lo-scelgo-dopo-francesca-iacona/