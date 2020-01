Cirio in cattedra sul tema Europa al Formont di Venaria-La Mandria

Oggi il presidente della Regione Piemonte Alberto Cirio ha tenuto una lezione ai ragazzi del Formont-La Mandria sull’appartenenza dell’Italia nel contesto europeo.

Cirio, già deputato all’Europarlamento, non ha deluso le aspettative. Una bella lezione tra storia e attualità focalizzando l’attenzione sulle aspettative e sulle opportunità che i ragazzi hanno nel circuito europeo. Il presidente Cirio ha invitato i giovani studenti ad avere una visione scolastica e poi lavorativa più ampia. “Oltre quanto economicamente si svilupperà in Europa, voi giovani dovete usufruire dei vantaggi di questo grande spazio continentale. Viaggiare, istruirvi, conoscere e arricchirvi in altri Paesi si può e si deve fare – ha ricordato Cirio – perché la vostra generazione ha una possibilità che prima non c’era: andare oltre confine con libertà”.

Il presidente ha poi suggerito una maggiore conoscenza della lingua inglese e di vedere l’istruzione anche come arricchimento culturale. “Noi piemontesi più di altri sappiamo cos’è il buon cibo e la qualità assoluta dei prodotti. Abbinare le due cose è il vostro impegno prossimo”.

Gli studenti hanno poi dato prova delle loro qualità, offrendo agli ospiti un intrigante e ben equilibrato pranzo. Gusti e sapori abbinati sapientemente e serviti con professionalità. Un menù a base di pesce, tra trota marinata agli agrumi, ravioli di farina di riso e cozze, rosso d’uovo al calamaro. Per chiudere i tradizionali tris di nocciole con un ottimo Moscato d’accompagnamento.

Roberto Vaglio, Amministratore Delegato Formont, accompagnato dal corpo docenti dell’Istituto, ha giudicato in modo molto positivo questo incontro. "Un momento istruttivo con un docente d’eccezione. Il presidente Alberto Cirio ci ha regalato un spazio formativo davvero prezioso. Il Formont da sempre fa della qualità e della professionalità dell’insegnamento una caratteristica peculiare. Oggi i ragazzi si sono distinti in un servizio non semplice e hanno dato un’ottima prova della loro preparazione”.

Con Cirio anche il consigliere regionale di riferimento del territorio Andrea Cerutti; i due prima di lasciare l’Istituto hanno visitato le cucine e i laboratori.