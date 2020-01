A San Paolo inaugurato il “Labirinto saltavivande” di via Di Nanni

Via Di Nanni avrà finalmente la sua area gioco per bambini. La novità, però, è che non sarà la classica area gioco con altalene e scivoli, bensì “disegnata” direttamente sulla strada: il “Labirinto saltavivande”, progettato e realizzato dalle illustratrici di Studio 8 San Bernardino, è stato inaugurato questa mattina nella parte di area pedonale adiacente alla chiesa di San Bernardino.

L'intervento è stato promosso dall'Associazione Popolare Via Di Nanni in collaborazione con il progetto Food Pride Torino e fortemente appoggiato dalla Circoscrizione 3 attraverso un patto di collaborazione con l'associazione Eufemia e la cooperativa La Rondine: “Il labirinto – ha dichiarato la presidente della tre Francesca Troise – renderà più bella questa via pedonale e permetterà ai bambini di giocare liberamente”. Troise ha poi confermato la volontà di limitare il traffico, anche con l'installazione di appositi segnali.

L'idea di disegnare il labirinto sulla strada ha l'obiettivo di garantire la massima libertà espressiva: “I bambini - hanno spiegato le illustratrici – che ci giocheranno potranno, una volta passati dall'ingresso, saltare e correre senza regole prefissate, facendo solamente viaggiare la fantasia”.