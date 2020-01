Ladro acrobata tenta un furto in appartamento: arrestato

Si è arrampicato a mani nude sul balcone di un appartamento al primo piano di una palazzina di via Sidoli, quartiere Lingotto, e ha rotto il telaio in alluminio di una porta finestra per cercare così di introdursi all’interno, dove c'era il proprietario che in quel momento stava guardando la tv in camera da letto. Purtroppo per il “ladro acrobata”, così è infatti stato chiamato dai carabinieri, i vicini di casa e alcuni passanti si sono accorti della sua performance e hanno immediatamente allertato il 112.

Due “gazzelle” dei carabinieri sono arrivate in pochissimi minuti. Il rumore delle sirene che si avvicinavano ha fatto desistere il ladro dal portare a compimento il furto, mettendolo in fuga.

I militari lo hanno rintracciato ancora all’interno del giardino condominiale dello stabile in possesso degli attrezzi da lavoro, un artigianale cavatappi in metallo verosimilmente utilizzato come strumento di effrazione e una torcia, e per lui sono scattate le manette. Si tratta di un cittadino albanese 24enne, già noto alla forze dell’ordine ed irregolare sul territorio nazionale.