Moni Ovadia alle Fonderie Limone di Moncalieri con “Dio ride Nish koshe”

Martedì 14 gennaio, alle ore 20.45, alle Fonderie Limone di Moncalieri, debutta DIO RIDE NISH KOSHE di e con Moni Ovadia, con le musiche dal vivo della Moni Ovadia Stage Orchestra: Maurizio Dehò, Luca Garlaschelli, Albert Florian Mihai, Paolo Rocca, Marian Serban, per la regia di Moni Ovadia.

Le luci sono di Cesare Agoni e Sergio Martinelli, le scene, i costumi e le elaborazione delle immagini di Elisa Savi. Lo spettacolo, prodotto da CTB – Centro Teatrale Bresciano e da Corvino Produzioni, resterà in scena alle Fonderie Limone per la Stagione in Abbonamento del Teatro Stabile di Torino – Teatro Nazionale, fino a domenica 19 gennaio.

«Una generazione fa vi raccontavo storie di esilio, io che in esilio sono da sempre, alla ricerca della mia anima», ricorda Moni Ovadia, che torna a teatro a un quarto di secolo da Oylem Goylem nei panni del suo alter ego Simkha Rabinovich, con la inseparabile carovana errante di musicanti klezmer. Allora sei vagabondi, cinque musicisti e un narratore, approdavano in palcoscenico a bordo di una zattera. E Simkha raccontava le storie e cantava le canzoni del popolo eletto ed esiliato: canti tristi e allegri, luttuosi e nostalgici, nati per vivere le feste, le celebrazioni e i riti di passaggio del popolo che «illuminò e diede gloria alla Diaspora». Un mondo fatto di comunità grandi, piccole e minuscole, riunite attorno a una tradizione sempre viva e a una vertiginosa spiritualità.

Dopo venticinque anni di erranza, con il consueto registro che mescola umorismo e tragedia, Simkha Rabinovich e i suoi compagni di strada proseguono il racconto di quel popolo fatto di storie e canti, storielle e musiche, piccole letture, citazioni e riflessioni. Una narrazione piena di colore, tra battute fulminanti e attacchi veementi (contro chi costruisce muri, come la «prigione a cielo aperto di Gaza»). Uno spettacolo disperatamente ottimista, nello slancio verso un mondo di giustizia e di pace.

Il titolo, Nish koshe, in yiddish significa: così così. «Eccola qui - chiosa Moni Ovadia - la condizione umana».