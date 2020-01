Al via CineBorgo 2020, la rassegna cinematografica di borgo Campidoglio

Anche borgo Campidoglio avrà il suo “festival del cinema”: sta infatti per partire “CineBorgo2020”, rassegna indipendente curata da Raffaele Palazzo e organizzata da Ecoborgo Campidoglio in collaborazione con l'associazione dei sardi “Antonio Gramsci” di Via Musinè 5; la manifestazione si svilupperà in cinque incontri, in programma ogni due settimane, a partire da lunedì 13 gennaio.

CineBorgo 2020 punterà su titoli decisamente ricercati con l'obiettivo di renderli fruibili a un pubblico sempre più vasto: “I film – fanno sapere gli organizzatori – scelti, provenienti da paesi diversi e accolti nei più prestigiosi festival internazionali, saranno indipendenti, d'autore o di genere. Le proiezioni (la prima sarà “Styx” di Wolfgang Fischer, ndr), tutte in lingua originale con sottotitoli in italiano, toccheranno tematiche molto profonde e, per alcuni aspetti, scomode o sconosciute”.

Le serate saranno a ingresso gratuito con tessera annuale del circolo (sottoscrivibile al costo di 5 euro); prima dei film, in programma alle 21, sarà possibile gustare un aperitivo a base di prodotti tipici sardi.

Per informazioni e prenotazioni aperitivo: 3662386348 / 011740227 / info@visiteguidateatorino.com / info@associazionegramsci.it