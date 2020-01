Make Home 360: una formula innovativa per l’abitare senza “sorprese”

L’obiettivo di Make Home è di portare questi settori nell’era del 2.0 avvicinando i clienti ai professionisti promuovendo perciò un rapporto trasparente, semplice e professionale.

Per ciò che concerne la ristrutturazione, Make Home ha deciso di adottare un metodo di preventivazione del tutto innovativo, utilizzando dei pacchetti personalizzabili con prezzi bloccati e senza costi nascosti a partire da 245 euro.

Ciò permette di evitare spiacevoli sorprese durante l’esecuzione dei lavori e di vivere di conseguenza la propria esperienza di casa con serenità.

Per l’arredamento invece proponiamo marchi riconosciuti su scala nazionale ed altri che pongono il rapporto qualità-prezzo di fronte alla risonanza del proprio brand.

Abili artigiani saranno al servizio del cliente per garantire un montaggio di qualità e la conseguente durata nel tempo degli arredi.

Inoltre per la mediazione immobiliare ci affidiamo a Remax, marchio riconosciuto a livello internazionale, il quale opera in maniera semplice e vantaggiosa per i propri clienti con l’unico obiettivo di trovare il giusto equilibrio tra qualità e risparmio.

