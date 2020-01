Al Castello di Rivoli si è rimasti "a corto di latte" e si fa un salto al Circolo dei Lettori

In occasione della chiusura della mostra Michael Rakowitz. Legatura imperfetta , a cura di Iwona Blazwick, Carolyn Christov-Bakargiev e Marianna Vecellio, prima retrospettiva in Italia dell’artista iracheno-americano Michael Rakowitz (Great Neck, NY, 1973) vincitore del prestigioso premio Nasher 2020, il Castello di Rivoli Museo d’Arte Contemporanea organizza una conferenza tenuta dalla critica e storica d’arte Lori Waxman (Montréal, 1976). Lori Waxman è sposata con Michael Rakowitz, con il quale ha avuto due figli, Renée e Jude.

Lori Waxman terrà la conferenza nell’unico modo in cui una critica d’arte potrebbe qualora interrogata circa le opere d’arte del marito: in modo casuale, personale e buffamente confuso. Le esperienze prese a pretesto spazieranno dal loro primo incontro, dal modo in cui entrambi hanno reciprocamente influenzato le proprie pratiche professionali, dall’attività di artista e critico con due figli a carico, fino alla propria esperienza familiare e il modo in cui gli imprevisti condivisi hanno influenzato il loro lavoro.